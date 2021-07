Calciomercato Milan, si attende Giroud: ora caccia ad un numero 10 (Di sabato 10 luglio 2021) Milan, con Giroud è ormai solo attesa. Ora serve un trequartista, la posizione lasciata vuota da Calhanoglu richiede attenzione sul mercato Milan, con Giroud è ormai solo attesa. Ora serve un trequartista, la posizione lasciata vuota da Calhanoglu richiede attenzione sul mercato. Gazzetta dello sport di questa mattina mette a confronto i movimenti della società rossonera con quelli di Inter e Juve: “caccia alla coppa. Inter nel dopo Hakimi. Milan, aiuti per Ibra. E la Juve cerca idee”. La rosea di questa mattina parla proprio di questo, della ricerca rossonera di un dieci che possa ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 luglio 2021), conè ormai solo attesa. Ora serve un trequartista, la posizione lasciata vuota da Calhanoglu richiede attenzione sul mercato, conè ormai solo attesa. Ora serve un trequartista, la posizione lasciata vuota da Calhanoglu richiede attenzione sul mercato. Gazzetta dello sport di questa mattina mette a confronto i movimenti della società rossonera con quelli di Inter e Juve: “alla coppa. Inter nel dopo Hakimi., aiuti per Ibra. E la Juve cerca idee”. La rosea di questa mattina parla proprio di questo, della ricerca rossonera di un dieci che possa ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan e #Giroud sempre più vicini: le ultime - DiMarzio : #Milan, countdown per l'arrivo di #Giroud: firmerà un contratto biennale - DiMarzio : Giuseppe #Pezzella vice Theo Hernandez? Il #Milan ci pensa: primi contatti #calciomercato - sportli26181512 : Gazzetta - Milan, Bakayoko in rampa di lancio: Il Milan è alla ricerca di un altro colpo per il centrocampo, dopo l… - MilanNewsit : Gazzetta - Milan, Bakayoko in rampa di lancio -