Bando “Iniziative di promozione e supporto dell’inclusione scolastica”, scadenza 20 luglio (Di sabato 10 luglio 2021) Bando per "Iniziative di promozione e supporto all'inclusione scolastica". Le domande di partecipazione dovranno essere inviate al Ministero esclusivamente attraverso la piattaforma di monitoraggio e rendicontazione, accessibile dal SIDI a partire dal 07/07/2021 ed entro e non oltre le ore 12:00 del 20/07/2021 L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 10 luglio 2021)per "diall'inclusione". Le domande di partecipazione dovranno essere inviate al Ministero esclusivamente attraverso la piattaforma di monitoraggio e rendicontazione, accessibile dal SIDI a partire dal 07/07/2021 ed entro e non oltre le ore 12:00 del 20/07/2021 L'articolo .

Bando 'E - State Insieme' di Regione Lombardia, finanziati 12 progetti in provincia di Como Regione Lombardia ha stanziato 13 milioni di euro per il bando 'E - State Insieme', volto a promuovere iniziative a livello territoriale utili ad accrescere le opportunità di promozione della socialità e più in generale del benessere fisico, psicologico e ...

Bando “Iniziative di promozione e supporto dell’inclusione scolastica”, scadenza 20 luglio Orizzonte Scuola Bando “Case a 1 euro”: scadenza prorogata al 15 luglio Va a gonfie vele il secondo bando "Case a 1 euro", l'iniziativa dell'amministrazione Melucci che attraverso la cessione a un prezzo simbolico di alcuni immobili della Città Vecchia, mira a ripopolare ...

Margherita Corrado (Senato, AC) – Interrogazione sul sacrificio della cortina arborea... Lo stesso bando richiede anche un historic building manager ... circostante la Peschiera Grande del Parco Reale è stata sacrificata e di riferire quali iniziative intenda assumere per contribuire ad ...

