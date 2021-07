(Di sabato 10 luglio 2021) commenta Un uomo di 45 anni, incensurato, è morto a seguito delle ferite riportate in unaavvenuta a Pozzuoli (Napoli). I carabinieri sono intervenuti per una: cinque le persone ricoverate ...

Advertising

Elisaerre19 : RT @MediasetTgcom24: Accoltellato al cuore in una rissa, 45enne muore nel Napoletano #pozzuoli - MediasetTgcom24 : Accoltellato al cuore in una rissa, 45enne muore nel Napoletano #pozzuoli -

Ultime Notizie dalla rete : Accoltellato cuore

Durante il tragitto verso il pronto soccorso uno di loro, un 45enne, è morto per ferite di arma da punta e taglio ricevuta al costato all'altezza del22.33 Napoli, muorein una rissa Un uomo di 45 anni è morto dopo essere stato ferito in una rissa a ... incensurata, è stata raggiunta da una coltellata al torace all'altezza del. A ...Un uomo di 45 anni, incensurato, è morto a seguito delle ferite riportate in una rissa avvenuta a Pozzuoli (Napoli). I carabinieri sono intervenuti per una rissa: cinque le persone ricoverate all'ospe ...L'uomo, incensurato, secondo una prima ricostruzione degli investigatori è stato raggiunto da un fendente all'emitorace sinistro, all'altezza del cuore. Le sue condizioni sono apparse subito disperate ...