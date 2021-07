Ys IX: Monstrum Nox è ora disponibile per Nintendo Switch e PC (Di venerdì 9 luglio 2021) NIS America è felice di annunciare che . Il famoso avventuriero Adol “the Red” Christin e il suo compagno Dogi arrivano a Balduq, una città annessa all’Impero Romunico. Mentre Adol è in prigione, incontra una misteriosa donna di nome Aprilis che lo trasforma in un Monstrum, un essere con doni soprannaturali e il potere di esorcizzare i mostri. Ora, Adol deve allearsi con i suoi compagni Monstrum per respingere le temibili minacce che emergono da una dimensione oscura chiamata Grimwald Nox, oltre a svelare i misteri della maledizione del Monstrum e la verità dietro i disordini all’interno di Balduq. Caratteristiche ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 9 luglio 2021) NIS America è felice di annunciare che . Il famoso avventuriero Adol “the Red” Christin e il suo compagno Dogi arrivano a Balduq, una città annessa all’Impero Romunico. Mentre Adol è in prigione, incontra una misteriosa donna di nome Aprilis che lo trasforma in un, un essere con doni soprannaturali e il potere di esorcizzare i mostri. Ora, Adol deve allearsi con i suoi compagniper respingere le temibili minacce che emergono da una dimensione oscura chiamata Grimwald Nox, oltre a svelare i misteri della maledizione dele la verità dietro i disordini all’interno di Balduq. Caratteristiche ...

