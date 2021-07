WhatsApp, presto la scelta di qualità delle immagini inviate (Di venerdì 9 luglio 2021) Sono tante le novità di WhatsApp, di cui qualcuna piace e qualcuna magari meno, a seconda dei casi. L’ultima in ordine di rilascio, come riportato da ‘wabetainfo.com‘, riguarda le nuove opzioni che consentono di scegliere la qualità delle immagini inviate, che segue quella delle prossime anteprime dei link. La feature è stata rinvenuta nella versione beta 2.21.14.16 per Android, e fa capo essenzialmente a tre opzioni di qualità: Auto, che è anche quella consigliata (l’app sceglierà per voi l’algoritmo di compressione più idoneo all’immagine), Best Quality (invio ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 9 luglio 2021) Sono tante le novità di, di cui qualcuna piace e qualcuna magari meno, a seconda dei casi. L’ultima in ordine di rilascio, come riportato da ‘wabetainfo.com‘, riguarda le nuove opzioni che consentono di scegliere la, che segue quellaprossime anteprime dei link. La feature è stata rinvenuta nella versione beta 2.21.14.16 per Android, e fa capo essenzialmente a tre opzioni di: Auto, che è anche quella consigliata (l’app sceglierà per voi l’algoritmo di compressione più idoneo all’immagine), Best Quality (invio ...

