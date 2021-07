Vite al limite | la tragedia di Kelly | la donna da 320 kg

Leggi su chenews

(Di venerdì 9 luglio 2021) Speranza, emozione e coraggio, le componenti raccontate daal, non tutte le storie purtroppo hanno però un lieto fine: ladi(fonte foto: YouTube, tlc uk)Continua ad emozionare ed appassionareal, il programma in onda su Real Time che da tempo racconta le storie di chi prova a cambiare la propria vita, affrontando sfide e sacrifici, con la volontà di voler perdere peso: purtroppo però non tutte le storie hanno un lieto fine, ed è il caso di, scomparsa nonostante i suoi sforzi. Tutti gli ...