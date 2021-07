Ufficiale | Brescia | si dimette il ds Gemmi

(Di venerdì 9 luglio 2021) E’ giunta al termine l’avventura di Robertocome direttore sportivo del. La sua esperienza è durata poche settimane. Il direttore ha deciso dirsi per morivi personali. Di seguito il comunicato integrale delle rondinelle. “Calcio S.p.A. comunica di aver ricevuto dal Direttore Sportivo Robertole dimissioni per motivi personali.Calcio e Robertohanno deciso pertanto di risolvere consensualmente il contratto”. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

L'arrivo Gemmi era stato annunciato soltanto poche settimane fa, lo scorso 27 maggio. L'addio, dunque, stupisce tutti e restano da capire le esatte ragioni di quanto accaduto ...È durata meno di un mese e mezzo l'avvenuta di Roberto Gemmi come direttore sportivo del Brescia Calcio. Annunciato ufficialmente sul finire di maggio come nuovo Ds in sistituzione del partente Perine ...