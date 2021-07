(Di venerdì 9 luglio 2021) Stava lavorando in un cantiere alle porte di, in via Bufalareccia, quando lui, undel posto, è. Un incidente sul, le cui dinamiche, come spiega Latina Oggi, non sono ancora note e sulle quali si sta cercando di fare luce per ricostruire l’esatta dinamica. Sul posto, questa mattina, è intervenuta anche l’eliambulanza, ma per l’non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dellaanche gli agenti della Polizia Locale die l’ispettorato del. su Il Corriere della Città.

Advertising

fanpage : Ennesima tragedia sul lavoro, Piero è morto schiacciato a 41 anni - News_24it : Cisterna - Tragedia questa mattina in un cantiere di Cisterna. Un giovane del luogo è deceduto mentre era impegnato… - CorriereCitta : Tragedia sul lavoro a Cisterna: morto giovane operaio - BimbiDiDarboe : Italia, 1990 - La tragedia del San Paolo Era il Mondiale di casa, per l’Italia, quello delle Notti Magiche. La part… - pizzibar : #tzvip dopo il servizio sul combattimento contro le zanzare ecco l'articolo sulla tragedia sfiorata... Quattro fogl… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia sul

Corriere della Sera

L'Europa, che nel frattempo ha avviato l'esperimento unitario dopo il trattato di Maastricht, inizia a governare con i parametri finanziari epiano geopolitico conosce ladelle guerre ...Con il dubbiodestino e la vita di Jack la stagione 2 di Virgin River si era chiusa, in pieno ...non sfrutta la tensione accumulata dalle aspettative dei fan ma va dritta a ritmi da post...Tragedia questa mattina in un cantiere a Cisterna. Un operaio di 30 anni è morto in via Bufalareccia in zona Le Castella. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e ...Due genitori sono accusati di concorso in omicidio colposo, per aver schiacciato il loro unico figlio,di appena 20 giorni, nel letto, mentre dormivano.