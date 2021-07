Sarri: 'Lazio scelta migliore. Mou simpatico, con Luis Alberto devo parlare' (Di venerdì 9 luglio 2021) FORMELLO - È il Sarry day nel centro sportivo biancoceleste. Il nuovo tecnico della Lazio si presenta ufficialmente. Ieri la prima foto con l'aquila sul petto e un sorriso che lascia presagire tutta ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 9 luglio 2021) FORMELLO - È il Sarry day nel centro sportivo biancoceleste. Il nuovo tecnico dellasi presenta ufficialmente. Ieri la prima foto con l'aquila sul petto e un sorriso che lascia presagire tutta ...

OfficialSSLazio : ?? Domani, 9 luglio alle ore 12:00, presso la sala stampa del centro sportivo della S.S. Lazio, a Formello si terrà… - OfficialSSLazio : ? Alle ore 12:00 la conferenza stampa di presentazione di mister Maurizio Sarri ?? Sarà possibile seguire in dirett… - OfficialSSLazio : #Sarri ?? 'Vorrei vedere una Lazio con grande spirito di sacrificio per divertirsi la domenica. Vorrei vedere fame i… - gabriele_rogani : #Lazio, #Sarri su #FelipeAnderson : “Alla Lazio fece 6/7 mesi da giocatore stratosferico. Il suo problema è sempre… - Actually_Soccer : RT @Alex_Piace: Niente zero a zero, nessun amico, nessun giro di parole. L'inizio di una nuova era ?? #SarriDay #Sarri #lazio -