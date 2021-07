Sara Cunial e le sue bufale complottiste finalmente oscurate da Facebook (Di venerdì 9 luglio 2021) Da oggi chiunque provi a cercare su Facebook “Sara Cunial” non troverà – per fortuna – nessuna pagina da consultare. La deputata eletta nelle liste del Movimento 5 stelle, nota per rilanciare sui suoi canali social complotti di ogni tipo, ultimamente anche su temi importantissimi come vaccini e mascherine, si è vista oscurare il profilo personale dagli operatori della piattaforma di Mark Zuckerberg. Non ci sono comunicazioni ufficiali in merito da parte della diretta interessata, ma la sua pagina risulta al momento irragiungibile. Tutti i complotti di Sara Cunial Nel settembre 2020 provò ad abbracciare e ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Da oggi chiunque provi a cercare su” non troverà – per fortuna – nessuna pagina da consultare. La deputata eletta nelle liste del Movimento 5 stelle, nota per rilanciare sui suoi canali social complotti di ogni tipo, ultimamente anche su temi importantissimi come vaccini e mascherine, si è vista oscurare il profilo personale dagli operatori della piattaforma di Mark Zuckerberg. Non ci sono comunicazioni ufficiali in merito da parte della diretta interessata, ma la sua pagina risulta al momento irragiungibile. Tutti i complotti diNel settembre 2020 provò ad abbracciare e ...

