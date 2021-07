Rai, poteva andare peggio (Di venerdì 9 luglio 2021) Nella stagione in cui se piove sembra che la fortuna ci assista, visto che la grandine è peggio, le indicazioni del governo per i vertici della Rai fanno respirare un po’. Carlo Fuortes, indicato come nuovo amministratore delegato, è un apprezzato manager culturale. Si occupò, già in tempi non sospetti, di economia della cultura. Inoltre, è stato per diversi anni alla Fondazione Musica per Roma, nonché – da ultimo – al Teatro dell’Opera della capitale, pur con contestazioni sindacali. Marinella … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 9 luglio 2021) Nella stagione in cui se piove sembra che la fortuna ci assista, visto che la grandine è, le indicazioni del governo per i vertici della Rai fanno respirare un po’. Carlo Fuortes, indicato come nuovo amministratore delegato, è un apprezzato manager culturale. Si occupò, già in tempi non sospetti, di economia della cultura. Inoltre, è stato per diversi anni alla Fondazione Musica per Roma, nonché – da ultimo – al Teatro dell’Opera della capitale, pur con contestazioni sindacali. Marinella … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

lucabattanta : Rai, Draghi e Franco propongono Carlo Fuortes come amministratore delegato. Marinella Soldi per il nuovo Cda - Il S… - alessdm57 : RT @florianademiche: Speriamo bene allora perché non se ne poteva più della gestione personalistica della #Rai a fini propagandistici e di… - florianademiche : Speriamo bene allora perché non se ne poteva più della gestione personalistica della #Rai a fini propagandistici e… - nicoterranova : Alberto Rimedio, telecronista Rai. Ha commentato le partite della nazionale da 7 anni a questa parte. Finalmente po… - pattybonn : Sberla di Draghi ai partiti nella lottizzazione della #Rai , e chi altri lo poteva fare ? Si cambia passo , finalmente si cambierà cultura . -