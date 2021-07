Quelli che vorrebbero vaccinarsi, ma non ci riescono (Di venerdì 9 luglio 2021) Nella quota dei non protetti, non ci sono solo irriducibili no-vax, ma anche coloro che, negli hub, vengono respinti per lievi allergie o malattie poco significative. E che finiscono nel limbo degli «accertamenti» infiniti, perdendo tempo prezioso. Mentre la variante Delta corre in tutto il mondo, e da governi e istituzioni sanitarie si sprecano gli appelli a farsi fare l'iniezione il prima possibile, un piccolo esercito di volenterosi vaccinandi vede la propria inoculazione spostarsi nel tempo, e scontrarsi con burocrazia, intoppi, rimbalzi di responsabilità, linee guida non chiare. Primi fra tutti, gli allergici ai farmaci o a precedenti vaccinazioni: per loro, spesso, al momento della ... Leggi su panorama (Di venerdì 9 luglio 2021) Nella quota dei non protetti, non ci sono solo irriducibili no-vax, ma anche coloro che, negli hub, vengono respinti per lievi allergie o malattie poco significative. E che finiscono nel limbo degli «accertamenti» infiniti, perdendo tempo prezioso. Mentre la variante Delta corre in tutto il mondo, e da governi e istituzioni sanitarie si sprecano gli appelli a farsi fare l'iniezione il prima possibile, un piccolo esercito di volenterosi vaccinandi vede la propria inoculazione spostarsi nel tempo, e scontrarsi con burocrazia, intoppi, rimbalzi di responsabilità, linee guida non chiare. Primi fra tutti, gli allergici ai farmaci o a precedenti vaccinazioni: per loro, spesso, al momento della ...

