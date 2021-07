Pfizer e BioNTech verso una nuova versione del vaccino contro la variante Delta (Di venerdì 9 luglio 2021) Pfizer e BioNTech si stanno preparando a cominciare i trial clinici per produrre una versione del loro vaccino contro il Covid-19 che contrasti la variante Delta, che sta dilagando rapidamente nel mondo.... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 9 luglio 2021)si stanno preparando a cominciare i trial clinici per produrre unadel loroil Covid-19 che contrasti la, che sta dilagando rapidamente nel mondo....

