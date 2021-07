PERSINO A "REPUBBLICA" SI SONO RESI CONTO CHE L'ASTERISCO È UNA BOIATA (di Matteo Fais) (Di venerdì 9 luglio 2021) "La REPUBBLICA" è un giornale che mi fa tendenzialmente cagare. Se lo leggo, mi incazzo, dunque, se posso, evito. Eppure, di tanto in tanto capito tra quelle pagine sordide e politicamente correttissime. L'altro giorno, poi, mi SONO stupito, ero addirittura d'accordo ... Leggi su ildetonatore (Di venerdì 9 luglio 2021) "La" è un giornale che mi fa tendenzialmente cagare. Se lo leggo, mi incazzo, dunque, se posso, evito. Eppure, di tanto in tanto capito tra quelle pagine sordide e politicamente correttissime. L'altro giorno, poi, mistupito, ero addirittura d'accordo ...

Ultime Notizie dalla rete : PERSINO REPUBBLICA PERSINO A "REPUBBLICA" SI SONO RESI CONTO CHE L'ASTERISCO È UNA BOIATA (di Matteo Fais) Persino a "Repubblica", qualcuno se n'è reso conto " uno della vecchia guardia, ovviamente, perché i giovani sono troppo rincoglioniti " e non ha potuto tacere. "E resta il fatto che la Gilda , che ...

Dal ddl Zan al Quirinale, quell'asse Salvini - Renzi... Gli indizi Ed è proprio perché l' elezione del presidente della Repubblica già si staglia all'orizzonte che ... Riuscendo in tal caso persino, il che dal suo punto di vista non guasta, a mettere i bastoni tra le ...

Egregio onorevole Voltagabbana, com'è facile cambiare partito La Repubblica Afa, incendi, invasione di cavallette. Prove per una calda estate del futuro Una rovente, drammatica settimana nel futuro. Quella appena trascorsa, tra la fine di giugno e i primi di luglio, è un perfetto assaggio di ciò che accadrà sempre più spesso: in sette giorni città dis ...

Karl Marx e il denaro: un rapporto inaspettato Gli restò accanto fino alla fine e condivise in toto «la sorte e le sventure del marito – racconta ancora a Repubblica Nicola De Ianni ... nonostante stesse stendendo le sue pietre miliari. Perse ...

