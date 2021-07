“Non ti vergogni?”: accuse gravissime ad Elisabetta Gregoraci (legate ad un flirt smentito) (Di venerdì 9 luglio 2021) Galeotto fu il GF VIP 5 per Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pratelli. Ma nonostante il loro fosse un amore molto stilnovistico, con qualche caduta nella carnalità, ancora oggi a distanza di mesi dalla fine del reality, la showgirl si trova sommersa da critiche e insulti. Odi et Amo Elisabetta Gregoraci è da mesi che cerca di farsi scivolare addosso il peggio dei commenti del web: tra critiche e polemiche, la showgirl è sempre al centro della cronaca rosa e dell’interesse morboso di fan e hater, che sul web amplificano la loro malizia. Non è bastato nemmeno il grande successo di Battiti Live, ennesimo ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 9 luglio 2021) Galeotto fu il GF VIP 5 pere Pierpaolo Pratelli. Ma nonostante il loro fosse un amore molto stilnovistico, con qualche caduta nella carnalità, ancora oggi a distanza di mesi dalla fine del reality, la showgirl si trova sommersa da critiche e insulti. Odi et Amoè da mesi che cerca di farsi scivolare addosso il peggio dei commenti del web: tra critiche e polemiche, la showgirl è sempre al centro della cronaca rosa e dell’interesse morboso di fan e hater, che sul web amplificano la loro malizia. Non è bastato nemmeno il grande successo di Battiti Live, ennesimo ...

