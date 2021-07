Mr. Wrong anticipazioni 13 luglio 2021, Ezgi viene arrestata! (Di venerdì 9 luglio 2021) Il prossimo martedì 13 luglio 2021 torna in prima serata Mr Wrong con un nuovo episodio durante il quale, Ezgi, finirà in un mare di guai. Ad aver messo nei guai la Inal è stato Serdar, infatti ha indicato la giovane p.r. come l’artefice della diffusione dei dati sensibili dell’azienda. Ezgi così viene portata in prigione, insieme a Tolga e Irem. Nel frattempo Ozgur tenta di trovare una soluzione per far uscire la sua amata dalla galera. Serdar allora fa la sua mossa per attirare su di se l’attenzione della Inal. Trame Mr. Wrong del 13 luglio ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 9 luglio 2021) Il prossimo martedì 13torna in prima serata Mrcon un nuovo episodio durante il quale,, finirà in un mare di guai. Ad aver messo nei guai la Inal è stato Serdar, infatti ha indicato la giovane p.r. come l’artefice della diffusione dei dati sensibili dell’azienda.cosìportata in prigione, insieme a Tolga e Irem. Nel frattempo Ozgur tenta di trovare una soluzione per far uscire la sua amata dalla galera. Serdar allora fa la sua mossa per attirare su di se l’attenzione della Inal. Trame Mr.del 13...

Advertising

MediasetPlay : Se non riuscite ad aspettare fino a martedì...trovate qui le anticipazioni dei prossimi episodi di #MrWrong, in ond… - MediasetPlay : Se la tentazione è troppa...trovate qui le anticipazioni di 'Mr Wrong -Lezioni d'amore' del 6 luglio ???? - FanClubAlbatros : RT @MediasetPlay: Se non riuscite ad aspettare fino a martedì...trovate qui le anticipazioni dei prossimi episodi di #MrWrong, in onda su #… - CyPaoletta : RT @MediasetPlay: Se non riuscite ad aspettare fino a martedì...trovate qui le anticipazioni dei prossimi episodi di #MrWrong, in onda su #… - GiovanniCalt5 : RT @MediasetPlay: Se non riuscite ad aspettare fino a martedì...trovate qui le anticipazioni dei prossimi episodi di #MrWrong, in onda su #… -