Mourinho provoca l' Inter e promette titoli

(Di venerdì 9 luglio 2021) Subito show per lo Special One a Roma: "C'è chi vince e non paga gli stipendi. A Milano nessuno può essere paragonato a me o a Herrera" di PAOLO FRANCI

Subito show per lo Special One a Roma: "C'è chi vince e non paga gli stipendi. A Milano nessuno può essere paragonato a me o a Herrera" di PAOLO FRANCI, la conferenza stampa di presentazioneNormal One È unpoco Special, ma certamente più maturo, che none svicola le domande più pungenti come quelle sul ('Non ho ...Subito show per lo Special One a Roma: "C’è chi vince e non paga gli stipendi. A Milano nessuno può essere paragonato a me o a Herrera" ...Si è presentato con una frase rubata a Marco Aurelio: «Nulla viene da nulla. Nulla ritorna nel nulla». José Mourinho si è calato perfettamente nella ...