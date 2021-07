Mondiali Under 23 di canottaggio: Italia con altre due barche in finale (Di venerdì 9 luglio 2021) Anche la terza giornata di eliminatorie si chiude in maniera più che positiva per l’Italia Under 23 di canottaggio che riesce a piazzare nelle finali, in programma tra domani e domenica, l’otto Under 23 maschile e il quattro di coppia Under 23 femminile, mentre delle 19 barche inizialmente iscritte al Mondiale, aggiungendo le due di oggi, 9 sono già in finale. Mondiale Under 23 di canottaggio, il finale è più azzurro Otto specialità, invece, disputeranno le semifinali, programmate domani, poiché dai recuperi di oggi hanno ... Leggi su nonsolonautica (Di venerdì 9 luglio 2021) Anche la terza giornata di eliminatorie si chiude in maniera più che positiva per l’23 diche riesce a piazzare nelle finali, in programma tra domani e domenica, l’otto23 maschile e il quattro di coppia23 femminile, mentre delle 19inizialmente iscritte al Mondiale, aggiungendo le due di oggi, 9 sono già in. Mondiale23 di, ilè più azzurro Otto specialità, invece, disputeranno le semifinali, programmate domani, poiché dai recuperi di oggi hanno ...

