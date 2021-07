LIVE Berrettini-Hurkacz 6-3 6-0 6-7 5-4, Wimbledon 2021 in DIRETTA: l’azzurro serve per una finale storica! (Di venerdì 9 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4! Salva un match point Hubert Hurkacz che si concede ancora una speranza in questo match. Berrettini serve per volare in finale a Wimbledon. A-40 Non passa il back di Berrettini! Un po’ di tensione per l’azzurro! 40-40 La prima vincente di Hurkacz!!! CHE PERSONALITA’! 30-40 IL DRITTO LUNGOLINEA DI Berrettini!!! MATCH POINT!!!! 30-30 ESCE IL LOB DI Hurkacz!! TORNA A DUE PUNTI DAL MATCH Berrettini! 30-15 Grande prima per il ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-4! Salva un match point Hubertche si concede ancora una speranza in questo match.per volare in. A-40 Non passa il back di! Un po’ di tensione per! 40-40 La prima vincente di!!! CHE PERSONALITA’! 30-40 IL DRITTO LUNGOLINEA DI!!! MATCH POINT!!!! 30-30 ESCE IL LOB DI!! TORNA A DUE PUNTI DAL MATCH! 30-15 Grande prima per il ...

