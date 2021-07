Le barbe più belle degli azzurri da provare ora

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 9 luglio 2021) L'Italia è in finale agli Europei 2021. In attesa di vederli in campo, domenica 11 luglio, nell'ultimo, attesissimo match contro l'Inghilterra della Uefa Euro 2020, abbiamo raccolto lepiù hot dei calciatori italiani: 5 stili di grooming differenti, da sperimentare per tutta l'estate in base alle proprie esigenze. Dalle più «clean», come quella di Giorgio Chiellini e Federico Chiesa, a quelle più ricercate di Gianluigi Donnarumma e Leonardo Spinazzola. La barba «dei tre giorni» di Giorgio Chiellini Minimalismo ma senza rinunciare all’eleganza. La barba rinominata «dei tre giorni» - o detta anche stile «prato inglese» - è pratica e cool, perché un po' incolta, ma ...