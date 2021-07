Latina | choc in centro | trovato il cadavere di un uomo in un appartamento

(Di venerdì 9 luglio 2021) Macabro ritrovamento ieri sera ain pienodove il corpo senza vita di un 68enne è stato riin un. A dare l’allarme sarebbe stato un parente, preoccupato perché non riusciva più a mettersi in contatto con la vittima. Il corpo dell’è stato rinvenuto dai Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto unitamente ai sanitari del 118 e ai Carabinieri. A causare il decesso del 68enne probabilmente un malore. su Il Corriere della Città.

