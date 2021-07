La regina Elisabetta sul set della soap opera (più longeva del mondo) (Di venerdì 9 luglio 2021) Era il 9 dicembre 1960 quando Granada Television, oggi ITV, mandava in onda la prima puntata di «Coronation Street», ad oggi la soap opera più longeva al mondo tra quelle ancora in onda. Sul trono britannico, già da oltre otto anni, sedeva la regina Elisabetta, la sovrana più longeva tra quelle attualmente in carica, nonché quarta nella speciale classifica all time che vede in testa il mitico Re Sole. Leggi su vanityfair (Di venerdì 9 luglio 2021) Era il 9 dicembre 1960 quando Granada Television, oggi ITV, mandava in onda la prima puntata di «Coronation Street», ad oggi la soap opera più longeva al mondo tra quelle ancora in onda. Sul trono britannico, già da oltre otto anni, sedeva la regina Elisabetta, la sovrana più longeva tra quelle attualmente in carica, nonché quarta nella speciale classifica all time che vede in testa il mitico Re Sole.

Advertising

morena_faenza : RT @VanityFairIt: Insieme all’amica Angela Kelly, la sovrana ha reso omaggio a «Coronation Street», format dei record, in onda dal 1960: le… - MariaMusto19 : RT @VanityFairIt: Insieme all’amica Angela Kelly, la sovrana ha reso omaggio a «Coronation Street», format dei record, in onda dal 1960: le… - VanityFairIt : Insieme all’amica Angela Kelly, la sovrana ha reso omaggio a «Coronation Street», format dei record, in onda dal 19… - rodari279 : @sonfattacosi Io ho votato no ma perché non avevo ben capito la situazione. È ovvio che se si sfora si paga di più,… - peppe3355 : @Danireport Pare che nel 1992 Grillo fosse a bordo dello yacht Britannia della Regina Elisabetta ancorato nel porto… -