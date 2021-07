Jamie Lynn Spears sbotta, ma fa una gaffe ed espone la sua famiglia (Di venerdì 9 luglio 2021) Da quando Britney Spears ha dichiarato che suo padre e il suo team dovrebbero essere in carcere e che vorrebbe denunciare tutta la sua famiglia, i fan della cantante se la sono presa anche con Jamie Lynn Spears. La ragazza è sbottata ed ha anche pianto a secco e in questi giorni è tornata a parlare, facendo però una gaffe. La sorella minore della popstar ha chiesto di essere lasciata in pace ed ha pubblicato un articolo dal titolo: “Jamie Lynn Spears è l’unico membro della famiglia di Britney a non essere ... Leggi su biccy (Di venerdì 9 luglio 2021) Da quando Britneyha dichiarato che suo padre e il suo team dovrebbero essere in carcere e che vorrebbe denunciare tutta la sua, i fan della cantante se la sono presa anche con. La ragazza èta ed ha anche pianto a secco e in questi giorni è tornata a parlare, facendo però una. La sorella minore della popstar ha chiesto di essere lasciata in pace ed ha pubblicato un articolo dal titolo: “è l’unico membro delladi Britney a non essere ...

