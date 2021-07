Fallout New Vegas si trasforma in Star Wars con una ambiziosa mod open world (Di venerdì 9 luglio 2021) L'universo di Fallout incontra quello di Star Wars in una delle mod più ambiziose che siano state pubblicate negli ultimi anni. La saga di Fallout è molto popolare tra gli utenti per la sua alta qualità e per il gran numero di mod che sono state realizzate attorno ad essa. Tra le modifiche più notevoli troviamo quella di Fallout: London, un'ambiziosa mod di Fallout 4 ancora in sviluppo e che ricrea la città di Londra dopo un'apocalisse. Tuttavia, oggi vi portiamo una mod che entusiasmerà i fan della "galassia lontana lontana". La nuova mod di Fallout New ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 9 luglio 2021) L'universo diincontra quello diin una delle mod più ambiziose che siano state pubblicate negli ultimi anni. La saga diè molto popolare tra gli utenti per la sua alta qualità e per il gran numero di mod che sono state realizzate attorno ad essa. Tra le modifiche più notevoli troviamo quella di: London, un'mod di4 ancora in sviluppo e che ricrea la città di Londra dopo un'apocalisse. Tuttavia, oggi vi portiamo una mod che entusiasmerà i fan della "galassia lontana lontana". La nuova mod diNew ...

Eurogamer_it : #FalloutNewVegas e l'universo di #StarWars si uniscono grazie a questa ambiziosa mod open world. - alisander91 : Fallout New Vegas: in arrivo la più grande mod a tema Star Wars - born_slippy24 : solo me se lo que significa gracias al Fallout New Vegas jsjsjsjsj -

