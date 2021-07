F1 2021: Scalda i motori nel Trailer di lancio (Di venerdì 9 luglio 2021) Codemasters® ed Electronic Arts celebrano l’imminente lancio di F1® 2021, il videogioco ufficiale del FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP™, con l’uscita del Trailer di lancio. Dal 13 luglio, i giocatori potranno prendere il loro posto ai vertici del motorsport e vivere la prestigiosa serie di F1® con i team, i piloti e i circuiti del FIA Formula One World Championship™ 2021. F1® 2021, che fa il suo debutto sulle console di nuova generazione, introduce una nuovissima modalità storia, una modalità Carriera ampliata con l’opzione per due giocatori e tre nuovi circuiti, Portimão, Imola e ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 9 luglio 2021) Codemasters® ed Electronic Arts celebrano l’imminentedi F1®, il videogioco ufficiale del FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP™, con l’uscita deldi. Dal 13 luglio, i giocatori potranno prendere il loro posto ai vertici del motorsport e vivere la prestigiosa serie di F1® con i team, i piloti e i circuiti del FIA Formula One World Championship™. F1®, che fa il suo debutto sulle console di nuova generazione, introduce una nuovissima modalità storia, una modalità Carriera ampliata con l’opzione per due giocatori e tre nuovi circuiti, Portimão, Imola e ...

