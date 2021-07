Elon Musk, incredibile ma vero: ora vive in un monolocale in affitto (Di venerdì 9 luglio 2021) In questi ultimi anni Elon Musk ha fatto parlare di sè in più di un'occasione. Eccentrico imprenditore sudafricano con cittadinanza canadese naturalizzato statunitense, è co-fondatore di aziende come Tesla, SpaceX e Neuralink. A lui si deve inoltre la nascita di Pay Pal, ossia il servizio di pagamento digitale e di trasferimento di denaro via web, ormai diffuso in tutto il globo. Ebbene, la notizia di questi giorni potrebbe essere scambiata per una fake news, ma così non è. Infatti, come illustra un articolo della testata americana Teslarati, il noto personaggio, avrebbe deciso la sua nuova residenza: un monolocale prefabbricato di ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 9 luglio 2021) In questi ultimi anniha fatto parlare di sè in più di un'occasione. Eccentrico imprenditore sudafricano con cittadinanza canadese naturalizzato statunitense, è co-fondatore di aziende come Tesla, SpaceX e Neuralink. A lui si deve inoltre la nascita di Pay Pal, ossia il servizio di pagamento digitale e di trasferimento di denaro via web, ormai diffuso in tutto il globo. Ebbene, la notizia di questi giorni potrebbe essere scambiata per una fake news, ma così non è. Infatti, come illustra un articolo della testata americana Teslarati, il noto personaggio, avrebbe deciso la sua nuova residenza: unprefabbricato di ...

