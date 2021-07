Crescono i contagi in Sardegna: più di 50 nuovi casi di coronavirus (Di venerdì 9 luglio 2021) (Visited 7 times, 7 visits today) Notizie Simili: In Sardegna 28 nuovi casi di coronavirus: il… In Sardegna 31 nuovi casi di coronavirus e nessun… In Sardegna 21 nuovi casi di ... Leggi su galluraoggi (Di venerdì 9 luglio 2021) (Visited 7 times, 7 visits today) Notizie Simili: In28di: il… In31die nessun… In21di ...

Advertising

provinciasulcis : Crescono i contagi in Sardegna, 51 nelle ultime 24 ore, su 3.030 test eseguiti (1,68%). Salgono a 57.434 i casi di… - laregione : In Svizzera più contagi (su più test) ma non crescono i ricoveri - caniodica : @ShuShuHC @FartFromAmerika Bisognerebbe mettersi in testa un concetto molto semplice: le misure restrittive devono… - Beatric04906159 : RT @domecaruso71: Crescono i contagi e qualche terrorista dice che è colpa delle riaperture. Ma anche con il lockdown i contagi crescevano,… - Maschere1 : RT @domecaruso71: Crescono i contagi e qualche terrorista dice che è colpa delle riaperture. Ma anche con il lockdown i contagi crescevano,… -