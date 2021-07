Covid, l'indice Rt in Italia torna a salire: è a 0,66, su anche l'incidenza (Di venerdì 9 luglio 2021) Risale, anche se di poco, il valore dell'indice Rt nazionale, a 0,66 rispetto allo 0,63 della settimana scorsa. L'incidenza dei casi di Covid in Italia arriva ad 11 ogni 100mila abitanti, rispetto ai ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 9 luglio 2021) Risale,se di poco, il valore dell'Rt nazionale, a 0,66 rispetto allo 0,63 della settimana scorsa. L'dei casi diinarriva ad 11 ogni 100mila abitanti, rispetto ai ...

