Chi sono i giovani hacker etici che hanno vinto la gara nazionale di cybersecurity (Di venerdì 9 luglio 2021) Team Cagliari (Cyberchallenge)Si è conclusa con una partecipata cerimonia online la quinta edizione di CyberChallenge.IT, la scuola di formazione italiana per i giovani hacker etici del futuro. In presenza di autorità e rappresentanti del mondo accademico e industriale, il Vice direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), ha annunciato le tre squadre del medagliere nazionale: l’Università di Genova, il Politecnico di Torino e l’Università di Cagliari, che hanno conquistato rispettivamente il terzo, il secondo e il primo posto. La gara finale di ... Leggi su wired (Di venerdì 9 luglio 2021) Team Cagliari (Cyberchallenge)Si è conclusa con una partecipata cerimonia online la quinta edizione di CyberChallenge.IT, la scuola di formazione italiana per idel futuro. In presenza di autorità e rappresentanti del mondo accademico e industriale, il Vice direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), ha annunciato le tre squadre del medagliere: l’Università di Genova, il Politecnico di Torino e l’Università di Cagliari, checonquistato rispettivamente il terzo, il secondo e il primo posto. Lafinale di ...

borghi_claudio : Intanto una volta scoperti con il sorcio in bocca è arrivata la rettifica di traduzione italiana del regolamento UE… - GianlucaVasto : #giustizia Mi aspetto una presa di posizione dei nostri in Consiglio dei Ministri. Ricordiamoci sempre chi sono lor… - ItaliaViva : #DdlZan Siccome mi sono stufato di ricevere lezioni su come funziona il Parlamento da chi immagina di sostituirlo c… - StefducFi : RT @SimoneAlliva: #Salvini: 'Punire chi aggredisce in base alle scelte sessuali ma togliamo dal #ddlZan i bambini, la teoria gender nelle s… - Navarra22946672 : RT @mgmaglie: Il contingente italiano rientra dall'Afghanistan dopo vent'anni, 53 caduti,la bandiera portata con onore. Chi c'era all'aerop… -