Ceferin utilizza il girone dell’Italia per sottolineare i problemi degli Europei itineranti

(Di venerdì 9 luglio 2021) Aleksander, presidente dell'Uefa, ha rilasciato un'intervista alla BBC in cui ha parlato del formato itinerante. Se volete un mio parere, non mi esprimerei di nuovo a favore perché penso che sia troppo impegnativo e in un certo senso scorretto. Alcune squadre devono percorrere più di 10 mila chilometri e altre solo mille, questo non è giusto per i tifosi. Alcuni dovevano essere a Roma e poi raggiungere in un paio di giorni Baku e così non va bene. È un'idea interessante ma difficile da realizzare, non credo che verrà riproposta in futuro.