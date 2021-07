Can e Diletta cedono alla passione: “palpatine” e baci in barca -FOTO (Di venerdì 9 luglio 2021) Altro che coppia finta: Can e Diletta si amano davvero e a dimostralo le FOTO circolate in rete della loro vacanza in Turchia Diletta Leotta e Can YamanNonostante le critiche e le malelingue, tra Can Yaman e Diletta Leotta tutto procede a gonfie vele. La coppia, infatti, continua a trascorrere le proprie giornate in modo sereno e per ora si stanno godendo le loro meritate vacanze in Turchia. La bellissima conduttrice ha deciso di raggiungere la sua metà nel suo paese di origine, un modo anche per conoscere i suoi suoceri. E proprio grazie ad alcuni scatti postati dai paparazzi turchi, che i due sono stati beccati in ... Leggi su formatonews (Di venerdì 9 luglio 2021) Altro che coppia finta: Can esi amano davvero e a dimostralo lecircolate in rete della loro vacanza in TurchiaLeotta e Can YamanNonostante le critiche e le malelingue, tra Can Yaman eLeotta tutto procede a gonfie vele. La coppia, infatti, continua a trascorrere le proprie giornate in modo sereno e per ora si stanno godendo le loro meritate vacanze in Turchia. La bellissima conduttrice ha deciso di raggiungere la sua metà nel suo paese di origine, un modo anche per conoscere i suoi suoceri. E proprio grazie ad alcuni scatti postati dai paparazzi turchi, che i due sono stati beccati in ...

