Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi | Inghilterra – Italia si gioca in casa!

(Di venerdì 9 luglio 2021) Nelle ultime settimane molti membri della Royal Family si sono esposti con un tifo da stadio per sostenere l’agli Euro2020. Il principe Carlo ha dedicato delle melodie alla squadra facendole eseguire dalla banda ufficiale, mentre il figlio William non ha perso nemmeno una delle partitete al Wembley. Dopo l’ultima vittoria contro la Danimarca, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

zazoomblog : Beatrice di York è stata fotografata a Wimbledon insieme al neo marito Edoardo Mapelli Mozzi. Si è toccata più volt… - zazoomblog : Beatrice di York è stata fotografata a Wimbledon insieme al neo marito Edoardo Mapelli Mozzi. Si è toccata più volt… -

Ultime Notizie dalla rete : Beatrice York e Edoardo

diincintail marito di origini italianeMapelli Mozzi, 38 anni, arrivano a Wimbledon per la semifinale femminile. È la prima uscita pubblica ufficiale della coppia dall'...... radiosa come non mai insieme al maritoMapelli Mozzifasciata in un elegante abito a pois. - - > Leggi Anche La principessadiè incinta: nuovo royal baby in arrivo...