Atletica oggi, Diamond League Montecarlo: orari, tv, programma, italiani in gara. Show con Tamberi, Tortu e Jacobs (Di venerdì 9 luglio 2021) oggi venerdì 9 luglio si disputa la sesta tappa della Diamond League 2021, il massimo circuito internazionale itinerante di Atletica leggera. Sarà lo Stadio Louis II di Montecarlo a ospitare il tradizionale Meeting Herculis, si preannuncia una serata davvero da sogno con tantissimi big in pista, pronti a sfidarsi a un paio di settimane di distanze dalle Olimpiadi di Tokyo 2021. Ci saranno ben otto italiani in gara, pronti a regalare spettacolo e attenzione perché potrebbero anche cadere dei record del mondo nel Principato di Monaco. LIVE Atletica, ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 luglio 2021)venerdì 9 luglio si disputa la sesta tappa della2021, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera. Sarà lo Stadio Louis II dia ospitare il tradizionale Meeting Herculis, si preannuncia una serata davvero da sogno con tantissimi big in pista, pronti a sfidarsi a un paio di settimane di distanze dalle Olimpiadi di Tokyo 2021. Ci saranno ben ottoin, pronti a regalare spettacolo e attenzione perché potrebbero anche cadere dei record del mondo nel Principato di Monaco. LIVE, ...

