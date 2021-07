Abortire nel Ciad musulmano | il femminismo di Cannes politicamente corretto | ma didascalico

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 9 luglio 2021) Dopo l’eutanasia di Ozon, l’aborto di Mahamat-Saleh Haroun: altro tabù, non solo nella vicina Polonia, anche nel. Fin qui i copioni dei film in concorso sembrano fatti col copia-incolla: donne coraggiose che si ribellano a regole e divieti di una società ottusa. Pluripremiato ae a Venezia, il regista africano racconta in “Lingui- Legami di Sangue” la storia emblematica di Amina (Achouackh Abakar Souleymane), reietta per la famiglia e la comunità islamica in quanto ragazza-madre, che mantiene se stessa e la figlia quindicenne Marie, squarciando col machete i copertoni dei camion per confezionare cesti con l’anima ...