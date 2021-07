?Correa resta in orbita PSG Luis Alberto | la chiarezza e gli scambi improbabili

(Di venerdì 9 luglio 2021) Joaquinin uscita dalla Lazio. Lo ha confermato anche Maurizio Sarri stamattina nella conferenza di presentazione.un serio candidato per il PSG, anche senza Sarabia nell’operazione. Ci spieghiamo: la Lazio vorrebbe Sarabia perché gradito a Sarri, ci sono ancora margini, ma l’esterno ha mercato in Spagna, forse preferirebbe andare in Liga. E comunque sul conguaglio non c’erano ancora accordi. Sarabia è un quiz da risolvere,può andare lo stesso al PSG senza dimenticare il Tottenham.Capitolo: la Lazio cercherà in ogni modo di ...

Io l'ho conosciuto, è un bel personaggio e a mesimpatico. Lui ha vinto molto più di me e ha ... Su Peruzzi e'Angelo è un personaggio importante per la Lazio. Penso che dopo si sia rimesso ......in piedi la soluzione Orsolini (Bologna), per il cui acquisto c'è però bisogno di una cessione importante, quindi quella dell'argentino(Psg o Tottenham). Sarri sarà presentato ...Le dichiarazione di Nando Orsi, che ha parlato anche di Correa e dei primi due nuovi acquisti: Hysaj e Felipe Anderson ...Leo Messi è impegnato in Copa America e per questo non ha ancora firmato il suo rinnovo con il Barcellona - restando quindi, per il momento, svincolato. Della situazione ha parla ...