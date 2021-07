Wimbledon 2021, programma e ordine di gioco semifinali venerdì 9 luglio con Berrettini e Djokovic (Di giovedì 8 luglio 2021) Il programma e l’ordine di gioco con gli orari e il campo di riferimento delle semifinali di Wimbledon 2021 che si disputeranno venerdì 9 luglio. Si fa sul serio e tocca a Berrettini provare a regalare un sogno all’Italia e a regalarsi la finale, ma dovrà battere Hurkacz. Non appena finirà questo scontro, sarà poi la volta di Novak Djokovic contro Shapovalov. Di seguito dunque la programmazione completa. CENTRE COURT ore 14.30 (7) Berrettini vs (14) Hurkacz a seguire (1) ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 luglio 2021) Ile l’dicon gli orari e il campo di riferimento dellediche si disputeranno. Si fa sul serio e tocca aprovare a regalare un sogno all’Italia e a regalarsi la finale, ma dovrà battere Hurkacz. Non appena finirà questo scontro, sarà poi la volta di Novakcontro Shapovalov. Di seguito dunque lazione completa. CENTRE COURT ore 14.30 (7)vs (14) Hurkacz a seguire (1) ...

ilpost : Matteo Berrettini si è qualificato alle semifinali di Wimbledon: era da 61 anni che un italiano non ci arrivava - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS WIMBLEDON, BERRETTINI IN SEMIFINALE BATTUTO AUGER-ALIASSIME IN 4 SET (6-3, 5-7, 7-5, 6-3) ??… - Agenzia_Ansa : #Berrettini va in semifinale di #Wimbledon #ANSA - Ilsuperbo89 : Il Matteo dei Boom! E domani si può superare il 3% senza paura. #Berrettini #Wimbledon #Ascoltitv - Leonard40959202 : RT @SkySport: ?? WIMBLEDON ?? Blake: 'Berrettini può vincere il torneo' ?? IL PROGRAMMA ? -