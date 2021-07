Vino, nel 2020 boom e-commerce +74,9% e investimenti digital +55,8% (Di giovedì 8 luglio 2021) L’online è esploso durante la pandemia: +74,9% le vendite sui portali web di proprietà, +435% per le piattaforme online specializzate, +747% i marketplace generalisti. Nel 2020 gli investimenti nel digital dei maggiori produttori di Vino sono aumentati del 55,8%, a fronte di un calo del 14,3% degli investimenti complessivi e del 13,4% della spesa pubblicitaria. E’ quanto emerge dal primo report congiunto sul settore Vino & spirits italiano dell’Area Studi Mediobanca, l’Ufficio Studi di Sace e Ipsos, dedicato all’analisi dei mercati domestici e internazionali e allo studio delle ... Leggi su italiasera (Di giovedì 8 luglio 2021) L’online è esploso durante la pandemia: +74,9% le vendite sui portali web di proprietà, +435% per le piattaforme online specializzate, +747% i marketplace generalisti. Nelglineldei maggiori produttori disono aumentati del 55,8%, a fronte di un calo del 14,3% deglicomplessivi e del 13,4% della spesa pubblicitaria. E’ quanto emerge dal primo report congiunto sul settore& spirits italiano dell’Area Studi Mediobanca, l’Ufficio Studi di Sace e Ipsos, dedicato all’analisi dei mercati domestici e internazionali e allo studio delle ...

