Uomini e Donne, tutta l’emozione di Ida Platano: il motivo (Di giovedì 8 luglio 2021) Una grande emozione sui social per la dama del Trono Over di Uomini e Donne, Ida Platano: ecco spiegato il motivo Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ida (@idaPlatano) La bellissima dama del Trono Over di Uomini e Donne, nelle scorse ore, ha pubblicato varie Instagram stories dove sembrava molto L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 8 luglio 2021) Una grande emozione sui social per la dama del Trono Over di, Ida: ecco spiegato ilVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ida (@ida) La bellissima dama del Trono Over di, nelle scorse ore, ha pubblicato varie Instagram stories dove sembrava molto L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

CarloVerdelli : Perché queste parole di Mattarella non vadano perdute come gocce nel mare: “Donne, bambini e uomini in fuga non son… - robersperanza : La pandemia ha reso chiaro a tutti che il Servizio Sanitario Nazionale è la cosa più preziosa che abbiamo. Per ques… - rubio_chef : Se donne e uomini della polizia lavorano in condizioni difficili non è colpa dei detenuti ma colpa vostra, se il si… - cesarebrogi1 : RT @M49liberorso: Voto palese sul #DdlZan se siete donne e uomini liberi. - 30mirella51 : RT @RadioSavana: Negli ultimi due anni abbiamo pubblicato 250 video di barconi con clandestini. Non abbiamo mai visto anziani, donne e bamb… -