Temperature, anticiclone africano in Italia: picchi di 42 gradi al sud (Di giovedì 8 luglio 2021) L’Italia sta vivendo la seconda forte ondata di caldo africano. Le Temperature nei prossimi giorni andranno a toccare picchi di oltre 40 gradi, in regioni come la Puglia e la Sicilia. Al centro e al sud dunque bollettino rosso per molte città. Al nord tocca invece fare i conti con una perturbazione insidiosa che porta temporali, grandinate e Temperature quasi autunnali. Seconda ondata africana: le regioni più a rischio L’anticiclone africano sta sottoponendo il nostro Paese a una prova di resistenza non indifferente. Alcune regioni del sud ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 8 luglio 2021) L’sta vivendo la seconda forte ondata di caldo. Lenei prossimi giorni andranno a toccaredi oltre 40, in regioni come la Puglia e la Sicilia. Al centro e al sud dunque bollettino rosso per molte città. Al nord tocca invece fare i conti con una perturbazione insidiosa che porta temporali, grandinate equasi autunnali. Seconda ondata africana: le regioni più a rischio L’sta sottoponendo il nostro Paese a una prova di resistenza non indifferente. Alcune regioni del sud ...

Advertising

LauraCarrese : RT @bisagnino: TORNA L’ANTICICLONE AFRICANO CHE PORTERÀ LE TEMPERATURE A SUPERARE I 40 GRADI IN ALCUNE LOCALITÀ DEL SUD ITALIA E A SFIORARL… - bisagnino : TORNA L’ANTICICLONE AFRICANO CHE PORTERÀ LE TEMPERATURE A SUPERARE I 40 GRADI IN ALCUNE LOCALITÀ DEL SUD ITALIA E A… - _DAGOSPIA_ : E' TORNATO L’ANTICICLONE AFRICANO CHE PORTERA' LE TEMPERATURE A SUPERARE I 40 GRADI IN... - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: Nuova fiammata dell'anticiclone africano, che da oggi riporta le temperature a toccare i 40 gradi al Sud e a sfiorarli al… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Nuova fiammata dell'anticiclone africano, che da oggi riporta le temperature a toccare i 40 gradi al Sud e a sfiorarli al… -