Spalletti: «Vorrei un Napoli sfacciato. Noi non si snobba niente» (Di giovedì 8 luglio 2021) Spalletti: «Vorrei un Napoli sfacciato». Spalletti: Vorrei una squadra che assomigliasse a Napoli. Mi piacerebbe una squadra sfacciata, scugnizzi di talento che traducano in pratica il loro talento su qualsiasi in campo. L’Europa League è una competizione cui io tengo molto, così come alla Coppa Italia e al campionato e alle partite amichevoli Se ti alleni bene per sette giorni, la partita la giochi meglio. Tengo a fare bella figura ogni qual volta entra in campo il Napoli. Io rappresento Napoli calcisticamente parlando, insieme alla ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 luglio 2021): «un».una squadra che assomigliasse a. Mi piacerebbe una squadra sfacciata, scugnizzi di talento che traducano in pratica il loro talento su qualsiasi in campo. L’Europa League è una competizione cui io tengo molto, così come alla Coppa Italia e al campionato e alle partite amichevoli Se ti alleni bene per sette giorni, la partita la giochi meglio. Tengo a fare bella figura ogni qual volta entra in campo il. Io rappresentocalcisticamente parlando, insieme alla ...

Advertising

STnews365 : Napoli, Spalletti: 'Ho sentito Insigne per telefono. Vorrei averlo al mio fianco' 'Ci ho parlato per telefono perch… - napolista : «Sono un uomo di campagna. L’animale feroce non dosa mai le forze, dobbiamo fare lo stesso quando indossiamo la mag… - nonleggerlo : “Vorrei una squadra sfacciata di scugnizzi, che credano nel loro talento” — #Spalletti, #Napoli - ilnapolionline : LIVE – Luciano Spalletti: “Vorrei un Napoli sfacciato e di scugnizzi di talento” - CattaDario : RT @nonleggerlo: Gli appunti di #Spalletti, vorrei metterci mano, sta sciorinando di tutto, là dentro ci sono aforismi, biografie di giorna… -