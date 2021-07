Spalletti | “Il Napoli è forte e mi somiglia | ma deve esserne consapevole È la città dove calcio e miracoli sono la stessa cosa””

(Di giovedì 8 luglio 2021) Luciano Spaletti è stato presentato come nuovo allenatore delin conferenza stampa. Il tecnico ha preso subito la parola: “È un piacere ritrovarvi, qualcuno già lo conosco. Se mi permettete faccio io la prima domanda, chi è quello più cattivo fra di voi? Ve lo chiedo per avere una risposta attendibili. Ci raduniamo lunedì a Castel Volturno, restiamo qualche giorno per test e visite, tra tamponi e vaccini. I 7 degli Europei andranno in vacanza e verranno direttamente a Castel di Sangro, mentre Zielinski, Lobotka ed Elmas verranno a Dimaro”. Mertens come sta? L’ho sentito prima e dopo l’intervento, vorrebbe passare a salutare tutti. Qualche giorno in più gli sarà ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Spalletti: 'Il Napoli è una squadra forte. Devo capire se i giocatori sanno di esserlo' - sscnapoli : ?? | Mister #Spalletti: “Forza Napoli...sarò con te!” ?? #ForzaNapoliSempre - DiMarzio : #Napoli, #Spalletti blocca la cessione di #Ounas ?? - armcopp : #Spalletti: 'Il prossimo Napoli sarà un Napoli diverso, con uomini diversi: è la base di ogni progetto' - PeppeGiannotti1 : Spalletti ha litigato con Totti e i boss dell'Inter nello spogliatoio, a Napoli la variante è Aurelio ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Spalletti Napoli

Se vogliamo, parliamo della Juventus di Allegri, deldio della Lazio di Sarri, ma non mi piace farlo". Ancora: la sua Roma è o sarà abbastanza forte per vincere a 13 anni dall'...La conferenza di presentazione di Lucianocome nuovo allenatore delLuciano Spaletti sta per essere presentato in conferenza stampa come nuovo allenatore del. Di seguito la diretta testuale.NAPOLI – “Mi fa piacere ritrovarvi, qualcuno già lo conosco, qualcuno lo conoscerò. Chi è quello più cattivo tra voi?. Iniziamo magari con le curiosità sul ritiro. Stiamo qui per 2-3 giorni per i test ...CASTEL VOLTURNO (CE) - Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, è stato presentato in conferenza stampa al Konami Training Center. Ecco quanto raccolto da "Napoli Magazine": "Lunedì ci raduniamo, ...