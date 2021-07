Sicurezza ed economia sotto assedio dei ci chiami: il flash mob della Coldiretti (Di giovedì 8 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Cinghiali? No, grazie! Gli agricoltori ed i sindaci dei comuni interessati dall’invasione devastante di cinghiali hanno aderito all’iniziativa di protesta promossa dalla Coldiretti. Davanti alla Prefettura di Salerno, sono scesi in piazza per un flash mob città e campagna per dire basta ai danni, basta ai campi devastati, basta agli incidenti. Un problema non solo del Cilento, ma che dopo il fermo della caccia legato al lockdown, sta interessando tutta la nazione. La mobilitazione straordinaria si è per questo svolta in contemporanea anche negli altri capoluoghi di provincia, presso le Prefetture ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Cinghiali? No, grazie! Gli agricoltori ed i sindaci dei comuni interessati dall’invasione devastante di cinghiali hanno aderito all’iniziativa di protesta promossa dalla. Davanti alla Prefettura di Salerno, sono scesi in piazza per unmob città e campagna per dire basta ai danni, basta ai campi devastati, basta agli incidenti. Un problema non solo del Cilento, ma che dopo il fermocaccia legato al lockdown, sta interessando tutta la nazione. La mobilitazione straordinaria si è per questo svolta in contemporanea anche negli altri capoluoghi di provincia, presso le Prefetture ...

