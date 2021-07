Serie A, svelate date e turni infrasettimanali per il 2021/22 (Di giovedì 8 luglio 2021) Il Consiglio Federale che si è tenuto nella giornata di ieri ha approvato le date ufficiali della stagione 2021/22, dal campionato di Serie A fino ai Dilettanti, passando anche per la Serie B e la Serie C. A proposito del massimo campionato italiano, la stagione prenderà il via nel weekend del 21-22 agosto e terminerà L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 8 luglio 2021) Il Consiglio Federale che si è tenuto nella giornata di ieri ha approvato leufficiali della stagione/22, dal campionato diA fino ai Dilettanti, passando anche per laB e laC. A proposito del massimo campionato italiano, la stagione prenderà il via nel weekend del 21-22 agosto e terminerà L'articolo

