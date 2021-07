Sangiovanni fa una rivelazione su una sua canzone: “Non mi appartiene più” (Di giovedì 8 luglio 2021) Sangiovanni voleva togliere una canzone dallo streaming Il cantante Sangiovanni è stato intervistato dalla Youtuber Sofia Viscardi nel suo Canale di Venti per la rubrica Sopra Le Righe. Reduce da Amici e da un successo dietro l’altro per le sue hit, Sangiovanni ha avuto modo di parlare di sé non solo attraverso le canzoni, ma L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 8 luglio 2021)voleva togliere unadallo streaming Il cantanteè stato intervistato dalla Youtuber Sofia Viscardi nel suo Canale di Venti per la rubrica Sopra Le Righe. Reduce da Amici e da un successo dietro l’altro per le sue hit,ha avuto modo di parlare di sé non solo attraverso le canzoni, ma L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

FIMI_IT : Nei primi sei mesi del 2021 il mercato musicale italiano non ha smesso di correre: se da un lato lo #streaming prem… - melaridoo : RT @FIMI_IT: Nei primi sei mesi del 2021 il mercato musicale italiano non ha smesso di correre: se da un lato lo #streaming premium cresce… - sosconnessa : RT @FIMI_IT: Nei primi sei mesi del 2021 il mercato musicale italiano non ha smesso di correre: se da un lato lo #streaming premium cresce… - brrr20lola : RT @FIMI_IT: Nei primi sei mesi del 2021 il mercato musicale italiano non ha smesso di correre: se da un lato lo #streaming premium cresce… - too_muuch : RT @FIMI_IT: Nei primi sei mesi del 2021 il mercato musicale italiano non ha smesso di correre: se da un lato lo #streaming premium cresce… -