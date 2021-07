Roma, i convocati di Mourinho per il ritiro (Di giovedì 8 luglio 2021) Jose Mourinho è già immerso nel mondo Roma. Dopo la prima conferenza stampa di quest’oggi, il tecnico portoghese ha diramato la lista dei convocati per l’inizio della preparazione estiva: presenti Zaniolo e Pellegrini. Questo l’elenco completo: Portieri: Boer, Cardinali, Fuzato.Difensori: Calafiori, Feratovic, Ibanez, Karsdorp, Kumbulla, Mancini, Reynolds, Smalling.Centrocampisti: Bove, Darboe, Diawara, Mkhitaryan, Pellegrini, Perez, Providence, Tripi, Veretout, Villar, Zaniolo, Zalewski.Attaccanti: Ciervo, Dzeko, El Shaarawy, Borja Mayoral La lista dei convocati per l’inizio della ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 8 luglio 2021) Joseè già immerso nel mondo. Dopo la prima conferenza stampa di quest’oggi, il tecnico portoghese ha diramato la lista deiper l’inizio della preparazione estiva: presenti Zaniolo e Pellegrini. Questo l’elenco completo: Portieri: Boer, Cardinali, Fuzato.Difensori: Calafiori, Feratovic, Ibanez, Karsdorp, Kumbulla, Mancini, Reynolds, Smalling.Centrocampisti: Bove, Darboe, Diawara, Mkhitaryan, Pellegrini, Perez, Providence, Tripi, Veretout, Villar, Zaniolo, Zalewski.Attaccanti: Ciervo, Dzeko, El Shaarawy, Borja Mayoral La lista deiper l’inizio della ...

Advertising

sportli26181512 : Roma, ecco i convocati per il ritiro: out Pedro, Santon, Fazio e Pastore: I quattro giocatori sono da considerare i… - sportli26181512 : Convocati Roma per la preparazione: fuori Pastore e Pedro, c'è Dzeko: Dopo la conferenza stampa di presentazione di… - teladoiotokyo : AS Roma ? La lista dei convocati per l?inizio della preparazione (Nota Ufficiale): La nota ufficiale dell?AS Roma..… - asrclaudio : RT @corgiallorosso: #AsRoma, Ufficiale la lista dei convocati per il ritiro: out #Pedro, #Santon, #Pastore e #Fazio - cmdotcom : Convocati #Roma per la preparazione: fuori Pastore e Pedro, c'è Dzeko -