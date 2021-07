Riforma giustizia | Cartabia | “Per un processo penale in cui tutti si riconoscano”

(Di giovedì 8 luglio 2021) “Lo sforzo dellaè stato dare un’immagine del, in cuipotessero riconoscersi”. E’ quanto ha detto, a quanto si apprende da fonti governative, la ministra della, Marta, nell’illustrare gli emendamenti al Consiglio dei ministri che oggi ha dato il via libera alla. Il Consiglio dei ministri, riferisce il comunicato diffuso al termine della riunione, ha approvato all’unanimità gli emendamenti governativi al disegno di legge recante “delega al Governo per l’efficienza del...

Advertising

fattoquotidiano : RIFORMA DELLA GIUSTIZIA 'È in corso una truffa politica e mediatica'. L'intervento di @petergomezblog [VIDEO]… - fattoquotidiano : Riforma della (in) giustizia di Cartabia: l'M5S si impunta, Draghi e Guardasigilli aprono sulla corruzione - fattoquotidiano : Draghi e Cartabia accelerano sulla riforma della giustizia penale. M5s contro la nuova prescrizione che fa morire p… - ve10ve : RT @fattoquotidiano: Draghi e Cartabia accelerano sulla riforma della giustizia penale. M5s contro la nuova prescrizione che fa morire proc… - Cesare14931834 : RT @mariamacina: Dopo la mediazione di Draghi e Cartabia sulla prescrizione,il cdm approva la riforma sulla #Giustizia. FINE ERA BONAFEDE! -

Ultime Notizie dalla rete : Riforma giustizia

ROMA - Il Consiglio dei ministri, al termine della riunione durata circa 2 ore, ha approvato all'unanimità ladellapenale. La riunione era stata anche sospesa brevemente su richiesta di Forza Italia, per poter approfondire le norme. Come si legge nella nota diffusa dall'uffico stampa. 'Il ...Alcune battaglie comuni per il taglio delle tasse e per unavera dellapossiamo farle insieme non solo a Renzi ". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di ...Il Coniglio dei Ministri ha dato il via libera alla riforma della Giustizia firmato dalla ministra Marta Cartabia.Vediamo tutti i cambiamenti che ci saranno e le differenti misure. Tempi delle indagini Nella riforma del processo penale elaborata dalla ministra della Giustizia Marta Cartabia e approvata dal ...