RifLine | una sede di rappresentanza per celebrare un nuovo inizio Spazio alla socializzazione e più attenzione all' ambiente

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 luglio 2021) (Roma, 8 luglio 2021) - La pandemia ha ridisegnato gli uffici, che ora devono rispondere a necessità diverse. L'arch. Caldaroni cambia look all'headquarter di Fiumicino, che, con 40MW di impianto fotovoltaico, diventa energeticamente autonomo Roma, 8 luglio 2021 -look per l'headquarter di Fiumicino di I lavori sono stati affidati all'architetto Marco Caldaroni, che ha realizzato un progetto che tenesse conto dell'espansione registrata danegli ultimi anni in termini di mercati serviti e merci trasportate, ma anche che potesse garantire la giusta aerazione e il distanziamento sociale, importantissimi in epoca di covid, e che fosse in armonia ...