Referendum per abolire la caccia: iniziata la raccolta firme, ecco tutte le informazioni (Di giovedì 8 luglio 2021) E' stata lanciata 8 giorni fa la raccolta fondi per il Referendum per chiedere l'abolizione della caccia in Italia. Un tema da sempre dibattuto, al centro di numerose polemiche. Un'iniziativa organizzata dal comitato "Sì Aboliamo la caccia" e presentata in Campidoglio, una battaglia etica e civile. "Finalmente possiamo cambiare la storia del nostro Paese, risparmiando la vita ad animali e umani, ed evitando l'inquinamento dei nostri territori, fiumi, laghi e falde acquifere a causa dei milioni di cartucce e pallini di piombo !! Inoltre potremo risparmiare decine di milioni di denaro pubblico perché non ci sarà più il ...

