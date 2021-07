Red Dead Redemption 2: il supporto di Nvidia DLSS compreso nel nuovo aggiornamento (Di giovedì 8 luglio 2021) Rockstar ha annunciato che il nuovo aggiornamento, che sarà rilasciato a breve, Red Dead Redemption 2 supporterà la tecnologia Nvidia DLSS Arriva la conferma da parte di Rockstar Games che, con l’implementazione del prossimo aggiornamento, la versione per PC di Red Dead Redemption 2 supporterà la tecnologia Nvidia DLSS. Il gioco, la cui pubblicazione risale al 2018 è disponibili anche per Xbox One, PlayStation 4, Stabia e, per un periodo limitato di tempo, sul servizio cloud di Sony PlayStation Now. Red ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 8 luglio 2021) Rockstar ha annunciato che il, che sarà rilasciato a breve, Red2 supporterà la tecnologiaArriva la conferma da parte di Rockstar Games che, con l’implementazione del prossimo, la versione per PC di Red2 supporterà la tecnologia. Il gioco, la cui pubblicazione risale al 2018 è disponibili anche per Xbox One, PlayStation 4, Stabia e, per un periodo limitato di tempo, sul servizio cloud di Sony PlayStation Now. Red ...

