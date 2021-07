Patrick Zaki, sì della Camera alla cittadinanza italiana: può servire? (Di giovedì 8 luglio 2021) Dopo il Senato anche la Camera ha approvato la mozione che chiede al governo il conferimento della cittadinanza italiana a Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’Università di Bologna, in carcere in Egitto dal febbraio 2020. Un provvedimento che potrebbe non cambiare molto per Zaki fermato al suo rientro nel paese per una visita alla famiglia con l’accusa di «propaganda sovversiva e istigazione al terrorismo». Secondo la magistratura egiziana lo avrebbe fatto con post sui social partiti da da un account che i legali di Zaki hanno sempre definito un fake. Leggi su vanityfair (Di giovedì 8 luglio 2021) Dopo il Senato anche la Camera ha approvato la mozione che chiede al governo il conferimento della cittadinanza italiana a Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’Università di Bologna, in carcere in Egitto dal febbraio 2020. Un provvedimento che potrebbe non cambiare molto per Zaki fermato al suo rientro nel paese per una visita alla famiglia con l’accusa di «propaganda sovversiva e istigazione al terrorismo». Secondo la magistratura egiziana lo avrebbe fatto con post sui social partiti da da un account che i legali di Zaki hanno sempre definito un fake.

